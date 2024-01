Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,72 Prozent tiefer bei 16 509,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 472,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 16 628,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 726,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, stand der LUS-DAX bei 15 266,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 122,00 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,40 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 447,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 0,29 Prozent auf 316,50 EUR), QIAGEN (-0,10 Prozent auf 40,63 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 33,51 EUR), Merck (-0,14 Prozent auf 144,10 EUR) und Fresenius SE (-0,22 Prozent auf 26,89 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-3,80 Prozent auf 11,01 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 300,90 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 11,73 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 33,23 EUR) und adidas (-1,68 Prozent auf 172,72 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 1 622 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,443 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,66 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

