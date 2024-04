Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert am Nachmittag

Am Freitag steht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,82 Prozent im Minus bei 13 916,72 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,746 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,491 Prozent tiefer bei 13 963,51 Punkten, nach 14 032,37 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 963,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 856,66 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 2,78 Prozent zurück. Der SDAX lag vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 13 856,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.01.2024, einen Stand von 13 345,59 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.04.2023, den Wert von 13 586,98 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,691 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,63 Prozent auf 43,40 EUR), ADTRAN (+ 1,37 Prozent auf 4,80 USD), Vitesco Technologies (+ 1,32 Prozent auf 65,35 EUR), TAKKT (+ 1,09 Prozent auf 13,02 EUR) und KSB SE (+ 0,99 Prozent auf 610,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil NORMA Group SE (-5,42 Prozent auf 16,76 EUR), Ceconomy St (-5,10 Prozent auf 2,12 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,34 Prozent auf 18,53 EUR), ATOSS Software (-2,83 Prozent auf 240,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,81 Prozent auf 0,93 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 370 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

