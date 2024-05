Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,92 Prozent auf 18 495,50 Punkte zurück.

Bei 18 668,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 434,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 132,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 17 734,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 945,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,46 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 1,71 Prozent auf 226,10 EUR), Symrise (+ 0,51 Prozent auf 107,70 EUR), Merck (+ 0,48 Prozent auf 168,45 EUR), Hannover Rück (+ 0,45 Prozent auf 224,00 EUR) und Zalando (+ 0,37 Prozent auf 24,12 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 25,82 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 37,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,98 Prozent auf 27,68 EUR), Sartorius vz (-2,97 Prozent auf 241,90 EUR) und Porsche (-2,92 Prozent auf 73,22 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 264 110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,591 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at