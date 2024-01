Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

TecDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 0,76 Prozent auf 3 235,27 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 479,473 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,284 Prozent auf 3 269,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 260,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 286,32 Punkte, das Tagestief hingegen 3 235,10 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,164 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 266,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, lag der TecDAX bei 3 035,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 147,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,52 Prozent auf 103,60 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 25,68 EUR), Nordex (+ 0,80 Prozent auf 10,14 EUR), Nemetschek SE (+ 0,26 Prozent auf 75,82 EUR) und ATOSS Software (+ 0,24 Prozent auf 210,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-13,09 Prozent auf 22,84 EUR), MorphoSys (-12,87 Prozent auf 30,80 EUR), EVOTEC SE (-3,63 Prozent auf 16,85 EUR), ADTRAN (-2,97 Prozent auf 7,19 USD) und Siltronic (-2,06 Prozent auf 87,90 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 134 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 162,916 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die freenet-Aktie weist mit 10,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

