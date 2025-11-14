freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
14.11.2025 10:03:43
TecDAX-Papier freenet-Aktie: Hätte sich eine freenet-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Heute vor 1 Jahr wurden freenet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 353,107 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 28,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 915,25 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,85 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von freenet betrug jüngst 3,29 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des freenet-Papiers lag damals bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
