Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start

Am Mittwoch notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent leichter bei 16 960,14 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,714 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 16 972,47 Punkte an der Kurstafel, nach 16 972,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 983,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 959,50 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,205 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 16 751,64 Punkten. Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Wert von 14 810,34 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 15 128,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Bei 16 999,58 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,73 Prozent auf 28,87 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 340,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 397,20 EUR), Brenntag SE (+ 0,88 Prozent auf 82,46 EUR) und Merck (+ 0,59 Prozent auf 152,45 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-2,03 Prozent auf 18,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,48 Prozent auf 212,80 EUR), Deutsche Bank (-1,32 Prozent auf 11,94 EUR), Infineon (-1,11 Prozent auf 33,84 EUR) und adidas (-0,98 Prozent auf 177,86 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 900 159 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 189,491 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,09 Prozent gelockt.

