DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Brenntag SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,42 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 146,156 Brenntag SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 7 262,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,69 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,38 Prozent verringert.

Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 7,07 Mrd. Euro beziffert. Brenntag SE-Anteile wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at