Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Performance im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,42 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 146,156 Brenntag SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 7 262,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,69 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,38 Prozent verringert.
Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 7,07 Mrd. Euro beziffert. Brenntag SE-Anteile wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.11.25