Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am Dienstag leichter.

Am Dienstag fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,84 Prozent auf 18 145,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 299,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 140,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 765,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 09.01.2024, mit 16 680,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 645,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,37 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,04 Prozent auf 33,64 EUR), Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 352,80 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 26,31 EUR), Continental (+ 0,88 Prozent auf 66,74 EUR) und RWE (+ 0,74 Prozent auf 31,19 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-7,28 Prozent auf 519,80 EUR), Daimler Truck (-2,56 Prozent auf 45,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,39 Prozent auf 220,10 EUR), Heidelberg Materials (-2,38 Prozent auf 96,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 417,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 080 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 207,089 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

