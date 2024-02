Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Der TecDAX notierte am Freitag im Minus.

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 3 394,36 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 505,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,079 Prozent fester bei 3 407,70 Punkten, nach 3 405,01 Punkten am Vortag.

Bei 3 390,07 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 410,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,082 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 288,63 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Stand von 3 138,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wurde der TecDAX mit 3 255,14 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,10 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 1,82 Prozent auf 13,99 EUR), CANCOM SE (+ 1,70 Prozent auf 28,70 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 169,80 EUR), Siltronic (+ 1,27 Prozent auf 88,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,84 Prozent auf 113,45 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-7,11 Prozent auf 31,36 EUR), AIXTRON SE (-4,21 Prozent auf 33,24 EUR), JENOPTIK (-2,86 Prozent auf 29,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,46 Prozent auf 18,87 EUR) und SMA Solar (-2,24 Prozent auf 47,94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 12 243 090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 189,819 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at