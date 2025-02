Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus

Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 3 774,88 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 677,557 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,446 Prozent schwächer bei 3 786,14 Punkten, nach 3 803,12 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 747,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 787,01 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,43 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, wies der TecDAX 3 681,70 Punkte auf. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wies der TecDAX 3 396,83 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 389,31 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 403,34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,82 Prozent auf 11,78 EUR), Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,06 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 59,95 EUR), 1&1 (+ 0,30 Prozent auf 13,26 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,19 Prozent auf 54,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,34 Prozent auf 8,15 EUR), ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 115,20 EUR), Bechtle (-2,03 Prozent auf 32,82 EUR), TeamViewer (-1,89 Prozent auf 11,96 EUR) und Nemetschek SE (-1,83 Prozent auf 112,80 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 772 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,569 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,12 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at