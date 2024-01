Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start schwächer

Der ATX Prime setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,31 Prozent auf 1 713,87 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,080 Prozent leichter bei 1 717,78 Punkten, nach 1 719,15 Punkten am Vortag.

Bei 1 717,78 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 711,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,588 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 661,28 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 1 560,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 624,32 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,52 Prozent auf 50,80 EUR), AMAG (+ 1,75 Prozent auf 29,00 EUR), Frequentis (+ 0,73 Prozent auf 27,70 EUR), PORR (+ 0,31 Prozent auf 12,94 EUR) und Semperit (+ 0,14 Prozent auf 14,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-1,43 Prozent auf 13,80 EUR), Palfinger (-1,20 Prozent auf 24,75 EUR), FACC (-1,17 Prozent auf 5,90 EUR), Wienerberger (-1,02 Prozent auf 29,16 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 27,42 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 25 102 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,783 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

