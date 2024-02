Schwacher Handel in Zürich: SLI liegt zum Handelsende im Minus

Der SLI zeigte sich am Donnerstagabend wenig verändert.

Schlussendlich beendete der SLI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 1 799,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,174 Prozent auf 1 805,11 Punkte an der Kurstafel, nach 1 801,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 799,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 812,32 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,104 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der SLI bei 1 772,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 666,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 781,30 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 2,05 Prozent zu. 1 829,64 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 3,33 Prozent auf 133,45 CHF), ams (+ 2,90 Prozent auf 1,95 CHF), Swatch (I) (+ 2,74 Prozent auf 206,10 CHF), Partners Group (+ 2,43 Prozent auf 1 199,00 CHF) und Lonza (+ 1,97 Prozent auf 445,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-3,04 Prozent auf 87,97 CHF), Swiss Re (-2,20 Prozent auf 100,20 CHF), Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 432,70 CHF), Roche (-1,45 Prozent auf 224,90 CHF) und Holcim (-1,03 Prozent auf 65,62 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 551 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 276,429 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

