WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der SLI gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 2 014,16 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,273 Prozent fester bei 2 024,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 018,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 028,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 012,97 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,766 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1 981,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 017,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 940,84 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4,82 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 2,19 Prozent auf 9,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 86,76 CHF), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF) und Julius Bär (+ 0,69 Prozent auf 57,98 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-2,75 Prozent auf 3 432,00 CHF), Lonza (-1,55 Prozent auf 559,60 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 139,95 CHF), Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 101,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 119 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,482 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,97 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

09.09.25 Swiss Re Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
04.09.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,70 2,02% ABB (Asea Brown Boveri)
ams-OSRAM AG 10,28 0,39% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 714,00 -0,72% Givaudan AG
Julius Bär 61,60 1,05% Julius Bär
Logitech S.A. 91,86 0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 597,20 -1,61% Lonza AG (N)
Novartis AG 109,35 0,41% Novartis AG
Richemont 158,35 3,23% Richemont
Roche AG (Genussschein) 266,10 -1,33% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 149,70 -0,60% Swiss Re AG
Temenos AG 66,60 0,76% Temenos AG
UBS 34,29 0,53% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 618,80 0,19% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 013,11 -0,29%

