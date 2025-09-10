Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance im Blick
|
10.09.2025 15:59:13
Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter
Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 2 014,16 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,273 Prozent fester bei 2 024,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 018,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 028,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 012,97 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,766 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1 981,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 017,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 940,84 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4,82 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 2,19 Prozent auf 9,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 86,76 CHF), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF) und Julius Bär (+ 0,69 Prozent auf 57,98 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-2,75 Prozent auf 3 432,00 CHF), Lonza (-1,55 Prozent auf 559,60 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 139,95 CHF), Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 101,10 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 119 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,482 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,97 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Zürich: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,70
|2,02%
|ams-OSRAM AG
|10,28
|0,39%
|Givaudan AG
|3 714,00
|-0,72%
|Julius Bär
|61,60
|1,05%
|Logitech S.A.
|91,86
|0,07%
|Lonza AG (N)
|597,20
|-1,61%
|Novartis AG
|109,35
|0,41%
|Richemont
|158,35
|3,23%
|Roche AG (Genussschein)
|266,10
|-1,33%
|Swiss Re AG
|149,70
|-0,60%
|Temenos AG
|66,60
|0,76%
|UBS
|34,29
|0,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|618,80
|0,19%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 013,11
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.