Infineon-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Infineon-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Risiken mit Blick auf das Gesamtjahr seien nun wohl ausgeräumt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Das Wachstumspotenzial in das Jahr 2027 hinein sei erheblich. Das Geschäftsjahr 2026/2027 könne für den Halbleiterhersteller ein herausragendes werden.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,57 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 777 291 Infineon-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für das Papier um 17,5 Prozent aufwärts. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

