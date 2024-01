Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,04 Prozent auf 16 549,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 836,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 533,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.12.2023, wies der LUS-DAX 16 822,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 495,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 011,00 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 308,20 EUR), Henkel vz (+ 0,35 Prozent auf 73,92 EUR), Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 138,10 EUR), Porsche (+ 0,03 Prozent auf 77,34 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,00 Prozent auf 202,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Bank (-4,31 Prozent auf 12,20 EUR), RWE (-2,99 Prozent auf 39,55 EUR), Bayer (-2,79 Prozent auf 33,79 EUR), Zalando (-2,49 Prozent auf 18,40 EUR) und Daimler Truck (-2,19 Prozent auf 32,12 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 15 764 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 162,916 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at