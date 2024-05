Schwacher Handel: MDAX schwächelt letztendlich

Der MDAX sank am Freitag.

Zum Handelsschluss fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 27 125,58 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 244,131 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,115 Prozent auf 27 162,62 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 958,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 186,84 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,17 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Wert von 26 346,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, mit 25 999,48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 778,33 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,07 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,46 Prozent auf 108,30 EUR), HOCHTIEF (+ 2,05 Prozent auf 101,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,96 Prozent auf 101,45 EUR), Gerresheimer (+ 1,62 Prozent auf 106,70 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,62 Prozent auf 39,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LEG Immobilien (-4,86 Prozent auf 79,82 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 37,30 EUR), EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 8,98 EUR), CTS Eventim (-2,60 Prozent auf 82,40 EUR) und HUGO BOSS (-2,06 Prozent auf 46,99 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 579 457 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,799 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

