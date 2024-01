Schwacher Handel: SMI zum Start mit Abgaben

Am Dienstag sinkt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 11 428,78 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,299 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,074 Prozent höher bei 11 438,24 Punkten, nach 11 429,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 439,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 424,02 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 11 137,79 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 10 382,19 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Stand von 11 379,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 439,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,88 Prozent auf 66,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 37,25 CHF), Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 1 147,00 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 25,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 614,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 438,50 CHF), Logitech (-0,74 Prozent auf 72,28 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 292,30 CHF), Nestlé (-0,33 Prozent auf 99,06 CHF) und Swiss Re (-0,28 Prozent auf 99,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 209 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,80 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

