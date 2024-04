Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 4 369,35 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,226 Prozent schwächer bei 4 401,26 Punkten in den Handel, nach 4 411,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 363,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 401,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 303,65 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.01.2024, den Stand von 4 097,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, lag der STOXX 50 bei 3 967,30 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 0,11 Prozent auf 4,64 GBP), Enel (-0,50 Prozent auf 6,02 EUR), Unilever (-0,54 Prozent auf 38,51 GBP), BASF (-0,56 Prozent auf 54,61 EUR) und BP (-0,63 Prozent auf 5,06 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil GSK (-2,55 Prozent auf 15,96 GBP), Novartis (-2,18 Prozent auf 86,32 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 28,02 CHF), Siemens (-1,76 Prozent auf 173,04 EUR) und Diageo (-1,70 Prozent auf 28,61 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 261 035 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 525,273 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

