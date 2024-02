Schwacher Handel: TecDAX startet in der Verlustzone

Am Freitag fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 3 401,21 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 505,070 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,079 Prozent auf 3 407,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 405,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 397,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 410,39 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, notierte der TecDAX bei 3 288,63 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 23.11.2023, bei 3 138,62 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.02.2023, einen Wert von 3 255,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 436,25 Punkte. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 345,00 EUR), QIAGEN (+ 0,86 Prozent auf 40,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,71) Prozent auf 113,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,55 Prozent auf 54,72 EUR) und Infineon (+ 0,51 Prozent auf 33,78 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-5,21 Prozent auf 32,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 21,82 EUR), SMA Solar (-2,12 Prozent auf 48,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 19,00 EUR) und TeamViewer (-1,40 Prozent auf 14,05 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 146 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,819 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at