Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Unilever-Performance im Blick 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Unilever-Papiers betrug an diesem Tag 28,22 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354,359 Unilever-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 44,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 790,22 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,90 Prozent erhöht.

Unilever wurde am Markt mit 109,26 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

