Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Unilever-Performance im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Unilever-Papiers betrug an diesem Tag 28,22 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354,359 Unilever-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 44,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 790,22 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,90 Prozent erhöht.
Unilever wurde am Markt mit 109,26 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)