Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Abschläge

Derzeit legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 16 592,00 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,146 Prozent fester bei 16 618,51 Punkten in den Montagshandel, nach 16 594,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 517,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 639,55 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 759,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 15 229,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wurde der DAX auf 14 610,02 Punkte taxiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,52 Prozent auf 40,72 EUR), Commerzbank (+ 1,49 Prozent auf 11,91 EUR), Siemens Energy (+ 1,08 Prozent auf 11,65 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,05 Prozent auf 52,12 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 198,15 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-3,88 Prozent auf 18,32 EUR), Fresenius SE (-1,93 Prozent auf 28,43 EUR), Covestro (-1,60 Prozent auf 51,74 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,55 Prozent auf 26,68 EUR) und Daimler Truck (-1,26 Prozent auf 32,83 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 940 916 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 160,342 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

