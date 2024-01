Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 16 675,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 756,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 627,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 782,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 394,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 850,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,14 Prozent auf 85,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 27,63 EUR), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 141,32 EUR), Rheinmetall (+ 0,92 Prozent auf 307,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 28,63 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-2,16 Prozent auf 34,44 EUR), Symrise (-2,05 Prozent auf 97,32 EUR), Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 317,50 EUR), QIAGEN (-1,82 Prozent auf 40,93 EUR) und Bayer (-1,76 Prozent auf 34,97 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 657 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 162,331 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

