Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent leichter bei 17 986,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 078,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 977,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 269,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der LUS-DAX noch bei 16 911,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, bei 15 823,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 1,28 Prozent auf 27,32 EUR), Deutsche Börse (+ 0,72 Prozent auf 182,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51) Prozent auf 21,88 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,32 Prozent auf 49,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,29 Prozent auf 13,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Symrise (-3,96 Prozent auf 99,98 EUR), Deutsche Bank (-2,44 Prozent auf 15,02 EUR), Infineon (-1,51 Prozent auf 30,96 EUR), Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 289,30 EUR) und SAP SE (-0,97 Prozent auf 173,86 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 028 837 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,101 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,61 Prozent, die höchste im Index.

