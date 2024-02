Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Heute agieren die Anleger in Paris vorsichtiger.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent auf 7 577,32 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 7 591,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 575,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 606,12 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 7 420,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 047,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, einen Stand von 7 233,94 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,617 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 214 662 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 388,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at