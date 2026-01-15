AMD Aktie

15.01.2026 22:16:00

Should You Buy Advanced Micro Devices (AMD) Stock After Its 21% Correction?

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) supplies chips that power some of the world's most popular electronics, from Sony's PlayStation 5 to the infotainment systems in Tesla's electric vehicles. But AMD is quickly becoming a major player in the market for data center graphics processing units (GPUs), which are the primary chips used in artificial intelligence (AI) development.Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains the clear leader in this space, but AMD is gearing up to launch a new lineup of GPUs this year, which will bring it a step closer to leveling the playing field.AMD's stock price soared 77% last year because of its progress in the AI space, but it's currently down 21% from its recent all-time high. Does this present a great buying opportunity ahead of the company's new lineup of data center chips?
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 200,05 2,11% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

