Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.04.2026 23:00:00
Should You Buy Microsoft Stock Before April 29?
If you were to look at Microsoft (NASDAQ: MSFT)'s share price, you might think that the business is struggling. It has fallen 21% this year, and over the past 12 months, the stock has declined by 1%. That's not the type of performance you might expect from a company that's as robust and diversified as Microsoft, particularly as it's investing in new opportunities in artificial intelligence (AI).The tech stock needs a positive catalyst, and investors may be hopeful that when it reports its latest earnings on April 29, it could finally get one. Should you buy the stock before then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 260,00
|-0,76%
|Microsoft Corp.
|326,80
|3,30%
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