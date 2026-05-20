Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Siemens-Analyse im Fokus 20.05.2026 11:52:47

Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Siemens-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt von KI-Investitionen hin zu Physischer KI verschieben, vom Bau von KI-Fabriken hin zu Fabriken, die mit KI betrieben würden, schrieb Alasdair Leslie in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Siemens dürfte hier gut aufgestellt sein. Der Konzern werde zurzeit mit einem 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz gehandelt wegen Portfolio-Komplexität und Software-Sorgen. In der Abspaltung von Healthineers im Februar 2027 und der Anerkennung von Siemens als führender Konzern im Bereich industrieller KI sieht der Analyst aber zwei Treiber für eine Neubewertung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 1,6 Prozent auf 260,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 15,03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148 751 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 11,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images,gopixa / Shutterstock.com

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