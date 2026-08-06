NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auftragseingang und Gewinne hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr sei angehoben worden, der Konsens liege allerdings bereits in diesem Bereich./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT



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