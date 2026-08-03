Siemens Aktie
|285,45EUR
|2,00EUR
|0,71%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers seien enttäuschend gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer Einschätzung am Montag. Positive Signale gebe es für Siemens dagegen von Wettbewerbern aus der Branche Automatisierung und Elektrifizierung./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
284,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
285,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,41%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 270 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|ROUNDUP 2/Schwache Diagnostik-Sparte: Siemens Healthineers senkt Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|284,95
|0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets