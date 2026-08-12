Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter die Lupe
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12.08.2026 13:49:54
Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:33 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 282,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 231 287 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 20,4 Prozent nach oben. Siemens dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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