Aktie unter die Lupe 16.02.2026 10:52:47

Siemens-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin startete am Freitagabend die regelmäßige Beobachtung der Marktanteilsentwicklung von Siemens und seinen Wettbewerbern im Segment der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) im chinesischen Markt für industrielle Automatisierung. Insgesamt schienen neue Produkteinführungen des Technologie- und Industriekonzerns erfolgreich zu sein, schrieb er.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:36 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 246,95 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203 741 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5,5 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Siemens voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

10:03 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

