Siemens-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin startete am Freitagabend die regelmäßige Beobachtung der Marktanteilsentwicklung von Siemens und seinen Wettbewerbern im Segment der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) im chinesischen Markt für industrielle Automatisierung. Insgesamt schienen neue Produkteinführungen des Technologie- und Industriekonzerns erfolgreich zu sein, schrieb er.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:36 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 246,95 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203 741 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5,5 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Siemens voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

