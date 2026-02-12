Siltronic sieht EBIT 2026 deutlich unter Vorjahr

DOW JONES--Der Waferhersteller Siltronic rechnet für dieses Jahr mit einem rückläufigen Umsatz und einem noch höheren EBIT-Verlust als im Jahr 2025. Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, sieht er den Umsatz 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Niveau des Vorjahres. Auf Basis vorläufiger Berechnungen hatte Siltronic, wie bereits bekannt, im vergangenen Jahr 1,347 Milliarden Euro umgesetzt und damit 4,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Beim EBIT geht Siltronic in diesem Jahr von einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Jahr 2025 aus, als nach vorläufigen Berechnungen ein EBIT-Verlust von 26 Millionen Euro angehäuft wurde. Für die EBITDA-Marge 2026 stellt Siltronic 20 bis 24 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Jahr erreichte die EBITDA-Marge 23,3 Prozent.

Zur Begründung verwies Siltronic auf die anhaltende Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro, eine rückläufige 200-mm-Wafernachfrage, einen fortgesetzten Preisdruck außerhalb von Langfristverträgen sowie den erstmals für ein vollständiges Jahr wirksamen Effekt der Schließung der SD-Linie.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, dürften die planmäßigen Abschreibungen in diesem Jahr aufgrund der zuletzt getätigten Investitionen in das 300-mm-Geschäft auf 490 bis 520 Millionen Euro steigen. Die Investitionen sollen im Vergleich zum Vorjahr signifikant zurückgehen auf eine Bandbreite von 180 bis 220 Millionen Euro. Den Netto-Cashflow sieht Siltronic in etwa auf dem Niveau des Jahres 2025.

Die endgültigen Zahlen sollen am 12. März vorgelegt werden.

