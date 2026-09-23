WACKER CHEMIE Aktie
|89,65EUR
|1,90EUR
|2,17%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 85 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit dem Strategieprogramm "Refocus" stärke der Spezialchemiekonzern seine Ertragsperspektive, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hofft nun bis Dezember 2026 auf eine Entscheidung der US-Regierung u?ber die ku?nftigen Rahmenbedingungen fu?r Polysilicium-Importe. Diese bleibe ein Schlu?sselrisiko./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
89,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
89,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:09
|AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Wacker Chemie reduziert Anteil weiter (dpa-AFX)
|
07:07
|KORREKTUR: Wacker Chemie reduziert Siltronic-Beteiligung auf 15% von rund 21,67% (Dow Jones)
|
06:40
|Wacker Chemie reduziert Siltronic-Beteiligung auf 15% von rund 21,67% (Dow Jones)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|89,65
|2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|16:09
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|15:46
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|15:45
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:40
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:09
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research