WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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17.09.2026 09:18:41

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals dürfte über den Markterwartungen liegen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag nach den Mitteilungen anlässlich des Kapitalmarkttags. Auf längere Sicht gebe es nun eher Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle der bisherigen konkreten Ziele./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
86,15 € 		Abst. Kursziel*:
7,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
86,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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