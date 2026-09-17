WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals dürfte über den Markterwartungen liegen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag nach den Mitteilungen anlässlich des Kapitalmarkttags. Auf längere Sicht gebe es nun eher Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle der bisherigen konkreten Ziele./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86,15 €
|
Abst. Kursziel*:
7,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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10:43
|ROUNDUP: Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Lichtblick im Quartal (dpa-AFX)
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10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
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|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele (dpa-AFX)
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|Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Kapitalrendite soll steigen (dpa-AFX)
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|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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