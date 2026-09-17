NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals dürfte über den Markterwartungen liegen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag nach den Mitteilungen anlässlich des Kapitalmarkttags. Auf längere Sicht gebe es nun eher Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle der bisherigen konkreten Ziele./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.