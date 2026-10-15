WACKER CHEMIE Aktie
|86,85EUR
|-1,05EUR
|-1,19%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
85,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,82%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
86,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,61%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|86,85
|-1,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:46
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:44
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|13:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:38
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:29
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|13:27
|Roche Buy
|UBS AG
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13:19
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13:05
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:02
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|12:49
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:40
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:39
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:33
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|12:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:22
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|12:18
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|12:17
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|12:17
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:14
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|Bayer Buy
|UBS AG