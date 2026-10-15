WACKER CHEMIE Aktie

86,85EUR -1,05EUR -1,19%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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15.10.2026 13:10:57

WACKER CHEMIE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
85,90 € 		Abst. Kursziel*:
-27,82%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
86,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,61%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:10 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 86,85 -1,19% WACKER CHEMIE AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:46 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:44 Roche Hold Deutsche Bank AG
13:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13:43 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:42 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
13:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
13:38 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:38 Sanofi Neutral UBS AG
13:29 KION GROUP Buy UBS AG
13:28 Sartorius vz. Buy UBS AG
13:27 Roche Buy UBS AG
13:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
13:19 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13:11 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13:09 Südzucker Halten DZ BANK
13:05 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
13:04 Richemont Outperform RBC Capital Markets
13:04 AstraZeneca Buy UBS AG
13:02 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
12:53 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:50 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
12:49 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 GSK Neutral UBS AG
12:40 Airbus Buy UBS AG
12:39 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:34 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:33 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:32 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:32 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:31 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
12:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
12:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12:22 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:20 Siemens Outperform Bernstein Research
12:19 GEA Market-Perform Bernstein Research
12:19 KRONES Market-Perform Bernstein Research
12:18 DEUTZ Outperform Bernstein Research
12:17 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
12:17 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 ABB Market-Perform Bernstein Research
12:14 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 Bayer Buy UBS AG
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