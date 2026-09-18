WACKER CHEMIE Aktie

87,20EUR 0,90EUR 1,04%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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18.09.2026 08:56:31

WACKER CHEMIE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 92,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag sei erwartungsgemäß eher evolutionär als revolutionär gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte stark ausfallen./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,80 € 		Abst. Kursziel*:
7,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
87,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 86,50 0,23% WACKER CHEMIE AG

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08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
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