WACKER CHEMIE Aktie
|87,20EUR
|0,90EUR
|1,04%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 92,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag sei erwartungsgemäß eher evolutionär als revolutionär gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte stark ausfallen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
87,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|ROUNDUP: Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Lichtblick im Quartal (dpa-AFX)
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17.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
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17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele (dpa-AFX)
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17.09.26
|Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Kapitalrendite soll steigen (dpa-AFX)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|86,50
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.