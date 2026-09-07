WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei seiner Kapitalmarkttveranstaltung am 17. September in London dürfte der Chemiekonzern seine Ziele für 2030 senken und damit dem aktuellen Druck auf die Branche Rechnung tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem erwarte er nicht den von den Anlegern erhofften, marktbewegenden Plan für eine Trendwende im Bereich Polysilizium. Seine kurzfristigen Schätzungen habe er aber wegen verbesserter Nachfrage-Indikatoren angehoben./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
92,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
91,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32,09%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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