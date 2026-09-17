SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,74 Prozent stärker bei 2 236,95 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,495 Prozent höher bei 2 231,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 220,49 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 224,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 241,43 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,510 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 304,26 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 2 214,14 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 1 983,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Helvetia Baloise (+ 5,71 Prozent auf 226,00 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 603,40 CHF), Sandoz (+ 2,68 Prozent auf 67,48 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 157,95 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 79,86 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-1,71 Prozent auf 54,16 CHF), Amrize (-0,93 Prozent auf 31,99 CHF), Roche (-0,80 Prozent auf 359,60 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 615,60 CHF) und Holcim (-0,15 Prozent auf 68,36 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 504 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,309 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at