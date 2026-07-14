Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Marktbericht 14.07.2026 09:29:16

SIX-Handel SLI zum Start in Rot

SIX-Handel SLI zum Start in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagmorgen.

Am Dienstag sinkt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,66 Prozent auf 2 273,24 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,690 Prozent auf 2 272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 271,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 275,10 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 187,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 131,41 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 1 972,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,68 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 0,93 Prozent auf 73,76 CHF), Partners Group (+ 0,26 Prozent auf 700,20 CHF), VAT (+ 0,03 Prozent auf 676,80 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 83,46 CHF) und Swisscom (-0,16 Prozent auf 630,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 180,20 CHF), Amrize (-1,48 Prozent auf 39,89 CHF), Sandoz (-1,17 Prozent auf 65,88 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 582,00 CHF) und Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 389,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 43,33 0,49% Amrize
Galderma 181,00 -1,09% Galderma
Givaudan AG 3 616,00 -1,63% Givaudan AG
Julius Bär 79,32 1,15% Julius Bär
Logitech S.A. 89,70 -0,13% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 627,80 -0,73% Lonza AG (N)
Partners Group AG 743,20 -1,17% Partners Group AG
Richemont 193,75 -2,12% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 355,00 -0,32% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,06 -2,53% Sandoz
Swiss Re AG 144,35 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 682,00 0,44% Swisscom AG
UBS 45,55 -0,15% UBS
VAT 732,60 0,85% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 268,46 -0,87%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen