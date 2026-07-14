Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Marktbericht
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14.07.2026 09:29:16
SIX-Handel SLI zum Start in Rot
Am Dienstag sinkt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,66 Prozent auf 2 273,24 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,690 Prozent auf 2 272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 271,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 275,10 Zähler.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 187,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 131,41 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 1 972,06 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,68 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 0,93 Prozent auf 73,76 CHF), Partners Group (+ 0,26 Prozent auf 700,20 CHF), VAT (+ 0,03 Prozent auf 676,80 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 83,46 CHF) und Swisscom (-0,16 Prozent auf 630,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 180,20 CHF), Amrize (-1,48 Prozent auf 39,89 CHF), Sandoz (-1,17 Prozent auf 65,88 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 582,00 CHF) und Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 389,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|181,00
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|3 616,00
|-1,63%
|Julius Bär
|79,32
|1,15%
|Logitech S.A.
|89,70
|-0,13%
|Lonza AG (N)
|627,80
|-0,73%
|Partners Group AG
|743,20
|-1,17%
|Richemont
|193,75
|-2,12%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|355,00
|-0,32%
|Sandoz
|70,06
|-2,53%
|Swiss Re AG
|144,35
|-0,03%
|Swisscom AG
|682,00
|0,44%
|UBS
|45,55
|-0,15%
|VAT
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|0,85%
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|SLI
|2 268,46
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