SIX-Handel: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,58 Prozent auf 12 074,85 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,425 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,421 Prozent auf 12 055,96 Punkte an der Kurstafel, nach 12 005,47 Punkten am Vortag.

Bei 12 076,49 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 055,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bewegte sich der SMI bei 12 188,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der SMI einen Wert von 12 003,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Wert von 11 197,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,10 Prozent zu Buche. Bei 12 483,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 0,79 Prozent auf 82,00 CHF), Geberit (+ 0,74 Prozent auf 544,20 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 266,00 CHF), Sika (+ 0,71 Prozent auf 269,50 CHF) und UBS (+ 0,68 Prozent auf 25,24 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Lonza (+ 0,25 Prozent auf 552,20 CHF), Sonova (+ 0,33 Prozent auf 304,50 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 702,40 CHF), Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 116,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 514,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 153 553 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 239,759 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at