Zurich Insurance Aktie
|624,20EUR
|-11,80EUR
|-1,86%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Am lange erwarteten, verbindlichen Übernahmeangebot des Versicherers für den Branchenkollegen Beazley sei vor allem interessant, wie der unveränderte Kaufpreis finanziert werde, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Anteil der Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung über rund fünf Milliarden US-Dollar entspreche den Erwartungen, wobei die Nachfrage noch höher gewesen sei. Die erwarteten Kapitalsynergien könnten zudem dazu verwendet werden, einen Teil der Verschuldung abzubauen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
575,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
575,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,57%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
