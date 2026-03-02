Zurich Insurance Aktie

624,20EUR -11,80EUR -1,86%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

02.03.2026 17:34:43

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Am lange erwarteten, verbindlichen Übernahmeangebot des Versicherers für den Branchenkollegen Beazley sei vor allem interessant, wie der unveränderte Kaufpreis finanziert werde, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Anteil der Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung über rund fünf Milliarden US-Dollar entspreche den Erwartungen, wobei die Nachfrage noch höher gewesen sei. Die erwarteten Kapitalsynergien könnten zudem dazu verwendet werden, einen Teil der Verschuldung abzubauen./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
575,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
575,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,57%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

