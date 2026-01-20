Zurich Insurance Aktie
|608,40EUR
|-9,00EUR
|-1,46%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
564,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
564,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,79%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|607,40
|-1,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12:32
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:03
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|11:49
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|11:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:12
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|11:07
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:02
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:42
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:03
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG