Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
614,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,34%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
616,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,58%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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