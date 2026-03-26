Zurich Insurance Aktie
|596,80EUR
|-3,20EUR
|-0,53%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
580,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
544,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
545,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
24.03.26
|Gewinne in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.03.26
|SIX-Handel: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagmittag (finanzen.at)
|
23.03.26
|SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: SMI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)