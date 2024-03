SLI aktuell: SLI fällt zum Start zurück

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 1 921,75 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,022 Prozent fester bei 1 923,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 922,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 926,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 921,58 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 1 833,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 792,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der SLI einen Wert von 1 654,95 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,97 Prozent. Bei 1 931,53 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 2,66 Prozent auf 517,20 CHF), Sandoz (+ 2,25 Prozent auf 29,10 CHF), Geberit (+ 0,72 Prozent auf 528,00 CHF), Nestlé (+ 0,69 Prozent auf 95,74 CHF) und UBS (+ 0,68 Prozent auf 28,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sonova (-4,36 Prozent auf 276,70 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 144,55 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 146,90 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 480,10 CHF) und Temenos (-0,66 Prozent auf 66,38 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 522 618 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 259,596 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,91 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at