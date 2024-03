SLI aktuell: SLI schlussendlich mit Abgaben

Am Montag sank der SLI via SIX schlussendlich um 0,26 Prozent auf 1 908,62 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,150 Prozent schwächer bei 1 910,78 Punkten, nach 1 913,66 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 900,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 911,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der SLI mit 1 869,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 780,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der SLI mit 1 680,34 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 2,01 Prozent auf 1,09 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 28,35 CHF), VAT (+ 0,95 Prozent auf 478,40 CHF), Logitech (+ 0,59 Prozent auf 81,90 CHF) und Temenos (+ 0,58 Prozent auf 65,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Life (-2,56 Prozent auf 624,40 CHF), Straumann (-2,40 Prozent auf 138,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,34 Prozent auf 41,81 CHF), Sonova (-2,10 Prozent auf 256,90 CHF) und Partners Group (-1,69 Prozent auf 1 281,50 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 276 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 254,279 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Mit 5,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at