SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt Kursziel für SMA Solar deutlich an

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben.

Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche, SMA Solar , kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

