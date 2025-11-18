SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Analyst optimistisch
|
18.11.2025 20:06:00
SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt Kursziel für SMA Solar deutlich an
Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche, SMA Solar, kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Bildquelle: SMA Solar Technology AG
