SMI-Handel aktuell: SMI klettert am Nachmittag

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,06 Prozent auf 11 176,90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,285 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,274 Prozent stärker bei 11 200,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 170,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 139,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 219,30 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,249 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 10 952,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 756,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der SMI noch bei 11 140,27 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,49 Prozent auf 299,00 CHF), UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,24 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 89,51 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 95,98 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,61 Prozent auf 36,34 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-1,41 Prozent auf 266,00 CHF), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 437,20 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3 370,00 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 256,10 CHF) und Nestlé (-0,79 Prozent auf 98,52 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 329 749 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 271,946 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at