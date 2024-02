SMI-Handel aktuell: SMI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der SMI verbucht am Mittwochnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 11 428,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,265 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,166 Prozent auf 11 437,95 Punkte an der Kurstafel, nach 11 456,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 448,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 407,67 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der SMI-Kurs 11 150,52 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 782,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, stand der SMI noch bei 11 282,16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 477,47 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 0,97 Prozent auf 68,72 CHF), Sika (+ 0,90 Prozent auf 257,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,74 Prozent auf 286,90 CHF), Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 446,20 CHF) und Sonova (+ 0,42 Prozent auf 286,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,33 Prozent auf 134,00 CHF), Novartis (-0,91 Prozent auf 89,94 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 230,50 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 102,15 CHF) und Logitech (-0,49 Prozent auf 76,54 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 733 578 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 270,948 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at