SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,90 Prozent schwächer bei 11 153,62 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,293 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,326 Prozent höher bei 11 291,70 Punkten, nach 11 255,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 309,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 151,08 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,353 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, betrug der SMI-Kurs 11 130,36 Punkte. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 11.10.2023, mit 11 038,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 246,01 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,37 Prozent auf 369,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,30 Prozent auf 295,60 CHF), Sonova (+ 0,72 Prozent auf 280,00 CHF), Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 96,98 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 36,28 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1,73 Prozent auf 25,02 CHF), Richemont (-1,65 Prozent auf 110,45 CHF), Nestlé (-1,62 Prozent auf 96,68 CHF), Sika (-1,52 Prozent auf 240,30 CHF) und Partners Group (-1,46 Prozent auf 1 146,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 153 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,829 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent gelockt.

